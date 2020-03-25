كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتصدى لهجوم ميليشيات تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت الإغارة على وحداته العسكرية المتمركزة في الجفرة بجنوب طرابلس.

كما ذكر الجيش الليبي في بيانه: أن "الطائرة سقطت قرب حقل زليتن وكانت مجهزة بصواريخ لتنفيذ عمل هجومي"، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

هذا وتجدّدت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي والمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، بعدما بدأت القوات الموالية لتركيا بتنفيذ أعمال إرهابية وهجمات معادية، رغم التعهد بوقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وشهدت محاور صلاح الدين وعين زارة جنوبي طرابلس مواجهات عنيفة استخدمت فيها المدفعية الثقيلة.

وقال الجيش الليبي في بيانه الأخير: إنه "يتقدم بشكل كبير في محور عين زارة بعد انهيار قوات الوفاق وتراجعها إلى الوراء".

وأعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، أن "ميليشيات الوفاق قامت بقصف أهداف مدنية في قصر بن غشير وترهونة"، مضيفة أن الميليشيات وحكومة الوفاق ومرتزقة تركيا ما زالوا يمارسون الانتهاكات والجرائم في تحد صارخ للمجتمع الدولي بضربهم للأهداف المدنية والمدنيين.