كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: قد نرى آلاف المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن "البلاد قد تشهد آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومعظمهم ستكون حياتهم بخطر".

ولفت نتنياهو إلى أنه "في حال لم تشهد البلاد أي تحسن بخصوص أعداد الإصابات بفيروس كورونا فلا مفر من إغلاق كامل".

ويذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل إلى 2369 حالة، من بينهم خمس حالات وفاة، موضحةً أنه تم "تسجيل نحو 340 إصابة جديدة بالفيروس منذ صباح اليوم".

وبموجب التقييدات الجديدة، سيحظر الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة لشراء مواد غذائية وتموينية ومستلزمات طبية وأدوية، على أن يسمح لشخص واحد فقط من العائلة للخروج لمرة واحدة باليوم، لشراء المستلزمات، كما سيسمح بالتجوال على بعد 100 متر من المنزل، وتقليص المواصلات العامة وحركة القطارات بين المدن إلى 25% بعد أن كانت تعمل بنسبة 50%، فيما سيتم تقليص الكثير من خطوط المواصلات العامة داخل التجمعات السكنية.

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