كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: قد نرى آلاف المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن "البلاد قد تشهد آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومعظمهم ستكون حياتهم بخطر".
ولفت نتنياهو إلى أنه "في حال لم تشهد البلاد أي تحسن بخصوص أعداد الإصابات بفيروس كورونا فلا مفر من إغلاق كامل".
ويذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل إلى 2369 حالة، من بينهم خمس حالات وفاة، موضحةً أنه تم "تسجيل نحو 340 إصابة جديدة بالفيروس منذ صباح اليوم".
وبموجب التقييدات الجديدة، سيحظر الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة لشراء مواد غذائية وتموينية ومستلزمات طبية وأدوية، على أن يسمح لشخص واحد فقط من العائلة للخروج لمرة واحدة باليوم، لشراء المستلزمات، كما سيسمح بالتجوال على بعد 100 متر من المنزل، وتقليص المواصلات العامة وحركة القطارات بين المدن إلى 25% بعد أن كانت تعمل بنسبة 50%، فيما سيتم تقليص الكثير من خطوط المواصلات العامة داخل التجمعات السكنية.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.