كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: نرى مؤشرات إيجابية على الأرض لمكافحة كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهتنوم غيلريسوس، مساء اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، إنه تم رصد "مؤشرات إيجابية" على الأرض في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بإيطاليا.

وأضاف غيبريسوس: أن تماسك الحكومة الإيطالية في مكافحة هذه الجائحة بلغ درجة "لا تصدق"، موضحاً أن المنظمة ترى حاليا "بعض المؤشرات الإيجابية على الأرض" في إيطاليا فيما يخص مواجهة الوباء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث بلغت هذه الحصيلة حتى الآن 7503، فيما تعد الثانية من حيث الإصابات بـ74386 حالة، مقتربة من الصين، التي تعد مصدرا للوباء.

وعلى الرغم من استمرار الأوضاع الكارثية في البلاد، إلا أن الأيام الماضية شهدت تراجعا نسبيا في وتيرة تسارع الارتفاع اليومي لعدد الإصابات والوفيات الجديدة.

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