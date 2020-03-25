كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة دبي تطبق نظام "العمل الحكومي عن بعد" بنسبة 100% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت حكومة دبي، مساء الأربعاء، قراراً ينص على "تطبيق نظام العمل الحكومي 100% عن بعد" اعتباراً من يوم الأحد القادم، وإغلاق مراكز التجميل والصالونات الرجالية لمدة أسبوعين، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وأعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات العربية المتحدة فريدة الحوسني، في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، منها 7 من مواطني الإمارات، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مختلفة، فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن بلغ 333 حالة.
وأفادت الحوسني: بأنه تم شفاء 7 حالات جديدة، غادرت جميعها المستشفى بعد تعافيها التام من المرض، وحصولها على الرعاية الصحية اللازمة، وشملت الحالات التي تم شفاؤها 5 أشخاص من بنغلاديش، وشخصين من باكستان، فيما وصل مجموع حالات الشفاء المسجلة في دولة الإمارات 52 حالة حتى الآن.
وأكدت على أهمية الاستمرار في بقاء كافة مواطني البلاد ومقيميها في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية المعلنة.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.