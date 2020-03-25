كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة دبي تطبق نظام "العمل الحكومي عن بعد" بنسبة 100% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت حكومة دبي، مساء الأربعاء، قراراً ينص على "تطبيق نظام العمل الحكومي 100% عن بعد" اعتباراً من يوم الأحد القادم، وإغلاق مراكز التجميل والصالونات الرجالية لمدة أسبوعين، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات العربية المتحدة فريدة الحوسني، في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، منها 7 من مواطني الإمارات، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مختلفة، فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن بلغ 333 حالة.

وأفادت الحوسني: بأنه تم شفاء 7 حالات جديدة، غادرت جميعها المستشفى بعد تعافيها التام من المرض، وحصولها على الرعاية الصحية اللازمة، وشملت الحالات التي تم شفاؤها 5 أشخاص من بنغلاديش، وشخصين من باكستان، فيما وصل مجموع حالات الشفاء المسجلة في دولة الإمارات 52 حالة حتى الآن.

وأكدت على أهمية الاستمرار في بقاء كافة مواطني البلاد ومقيميها في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية المعلنة.

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