كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها في الولايات المتحدة الأمريكية "CDC"، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة.

هذا وتلفت أحدث بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير، وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفيروس القاتل تفشي في جميع الولايات الأمريكية، بجانب العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.

ومن الجدير بالذكر أن بيانات مراكز الرقابة على الأمراض، التي تعتبر هيئة فدرالية، قد تكون مختلفة عن البيانات التي تنشرها سلطات كل ولاية على حدة.

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