كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البنتاجون" يتخذ قرارا بشأن المنشآت العسكرية الأمريكية حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الأربعاء، أنها أصدرت أوامر تنص على رفع المستوى الأمني في جميع منشآتها العسكرية المنتشرة بالعالم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وذكرت "البنتاجون" في بيان: أن هذه الأوامر صدرت بسبب توقع استمرار زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع القادمة.

وقال قادة بارزين في وزارة الدفاع الأمريكية: إن "تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يستمر لعدة أشهر، وإن الجيش سيواصل دعم جهود التصدي له ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأجاب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما سئل خلال ملتقى حكومي عبر الانترنت عن المدة، التي يمكن أن يستمر فيها التفشي وإلى متى سيواصل الجيش دعمه لجهود التصدي للفيروس، قائلاً: "أعتقد أننا في حاجة لأن نضع في خططنا استمراره لبضعة أشهر على الأقل، ونحن نتخذ جميع الإجراءات الوقائية للقيام بذلك".

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