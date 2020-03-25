كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمم المتحدة" تطالب بتعاون كل الحكومات لمواجهة أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء اليوم الأربعاء، إننا "بحاجة إلى تعاون كل الحكومات في مواجهة الأزمة الإنسانية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)"، وفقاُ لما ذكرته فضائية سكاي نيوز بالعربية

وأضاف دوجاريك: أن "الأمين العام أنطونيو جوتيريش طالب بمبلغ ملياري دولار لمساعدة الدول الأكثر ضعفًا".