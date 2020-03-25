فرنسا.. تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء الأربعاء، عن تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331 حالة، وتجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة الـ25233 حالة.

وكان رئيس اتحاد المستشفيات في فرنسا فريدريك فاليتو، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن "حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير من تلك، التي أعلنتها السلطات الحكومية"، مؤكدًا على أن الحصيلة اليومية الرسمية التي يتم الإعلان عنها تضم فقط الذين يموتون في المستشفيات، ولا تشمل أولئك الذين يموتون في منازلهم أو دور كبار المسنين.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية، يوم أمس الثلاثء، بتسجيل 240 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهذا أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.