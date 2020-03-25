كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 25/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، ما اسماه بـ"عدم الشفافية" من قبل جمهورية الصين الشعبية في أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7503 شخصاً

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