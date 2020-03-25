كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي: إيطاليا تواجه كورونا بإجراءات "لم تشهدها" منذ الحرب العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الأربعاء، إن البلاد تواجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بإجراءات "لم تشهدها" منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب انتشار الفيروس.

وصرحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية: بأن "إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 7503 بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة".

وأضافت وكالة الحماية المدنية: "توفي 743 شخصا يوم أمس الثلاثاء، وجاء ذلك بعد تسجيل 602 وفاة يوم الإثنين، و650 يوم الأحد ورقم قياسي مرتفع يوم السبت بلغ 793 كان أعلى عدد يومي للوفيات منذ ظهور التفشي هناك في يوم 21 فبراير الماضي، وارتفع عدد الإصابات إلى 74386 حالة.

وأكد كونتي، يوم أمس الثلاثاء، على أن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود.

وقال: إن "أي شخص يُقبض عليه وهو يغادر منزله دون سبب وجيه، سيواجه الآن غرامات تتراوح بين 400 و3000 يورو بعد أن كانت قيمة الغرامة سابقا 206 يورو".

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وصدرت أوامر لجميع الشركات التي لا تعمل في مجالات حيوية بالإغلاق حتى 3 أبريل المقبل، مع مطالبة الناس بالبقاء في منازلهم. وهناك تكهنات بتمديد هذا الموعد. وصدر، الثلاثاء، مرسوم منح الحكومة سلطة تمديد الموعد حتى 31 يوليو.