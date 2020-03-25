كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة نائب السفير البريطاني في المجر بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، مساء الأربعاء، عن وفاة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة البريطانية في المجر ستيفن ديك؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت الخارجية البريطانية، إلى أن الدبلوماسي ستيفن ديك البالغ من العمر 37 عاما، توفي في المجر يوم أمس الثلاثاء، وقد شغل منصب نائب السفير البريطاني في المجر منذ ديسمبر الماضي، وفقًا لسيرة ذاتية نشرت في موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت.

ووفقاً للحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة المجرية والتي نُشرت في وقت سابق من اليوم، فإن وفاة ديك رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المجر إلى 10.