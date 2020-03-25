كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7503 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيطاليا، مساء الأربعاء، عن تسجيل 683 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7503 شخصاً، موضحة أن عدد المصابين ارتفع إلى 74386 مصابا، شفي منهم 9362 حالة.

وكانت وكالة الأنباء العالمبة "رويترز"، قد أفادت في وقت سابق، بأن 296 شخصا توفوا في إقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا من فيروس كورونا، في آخر الساعات الـ24 الأخيرة، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المنطقة إلى 4474.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر. Advertisements كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.