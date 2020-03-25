كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملحم: فلسطين سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة على الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ووصل حصيلة المصابين الفيروس إلى 64 حالة.

وقال ملحم: إن "حالة الوفاة سجلت لدى سيدة كانت في العقد السابع من العمر وأقامت في قرية بدو بقضاء القدس"، موضحاً أن السيدة الستينية كانت تعاني من انتكاسة صحية صباح هذا اليوم، وأخذت لها العينات قبل أن نتأكد من إصابتها، إلا أن وضعها الصحي كان سيئا وتوفيت على إثر ذلك، ونقلت العدوى إلى ابنتها وزوجها.

كما أفاد بأن الإصابتين سجلتا لابنة السيدة المتوفاة وزوج ابنتها، فيما يجري فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة، داعيًا العمال في أراضي الـ48 إلى العودة لمنازلهم بحجر صحي عاجل لمدة 14 يوما، كي لا ينقلوا العدوى لأبنائهم وشعبهم، مبينا: "لقمة العيش صعبة ومرة لكن حياة أطفالنا وعائلاتنا أغلى من كل شيء".