إيطاليا الأكثر تضررا.. كورونا يودي بحياة 20 ألف شخص عبر العالم

أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من عشرين ألف شخص في العالم بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معلومات رسمية، اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة مساء.

وفي الإجمال، أُحصيت عشرون ألفا و334 وفاة غالبيتها في أوروبا حيث سجلت 13 ألفا و581 وفاة.

وتبقى إيطاليا بـ7503 البلد الأكثر تضررا، تليها اسبانيا بـ3434 وفاة، والصين بـ3281 وهي البؤرة الرئيسية للوباء.