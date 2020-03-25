أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من عشرين ألف شخص في العالم بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معلومات رسمية، اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة مساء.
وفي الإجمال، أُحصيت عشرون ألفا و334 وفاة غالبيتها في أوروبا حيث سجلت 13 ألفا و581 وفاة.
وتبقى إيطاليا بـ7503 البلد الأكثر تضررا، تليها اسبانيا بـ3434 وفاة، والصين بـ3281 وهي البؤرة الرئيسية للوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا الأكثر تضررا.. كورونا يودي بحياة 20 ألف شخص عبر العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.