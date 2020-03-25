منعشون عقاريون في طنجة يساهمون بأزيد من 7 مليون درهم لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا

ساهم اتحاد المنعشين العقاريين في طنجة، بمبلغ 7مليون و700 ألف درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير وباء كورونا المستجد.

وبحسب بلاغ للاتحاد نفسه، فإن عملية المساهمة انطلقت، منذ أول أمس الاثنين، إذ بادر8 من المنعشين العقاريين إلى التبرع بالمبلغ المذكور، مشيرا إلى أنه من المرشح أن يرتفع المبلغ، في الأيام المقبلة مع توالي انخراط باقي الأعضاء.

وأضاف البلاغ نفسه أن هذه الخطوة تأتي تفاعلا مع الجهود المبذولة من طرف المسؤولين للتصدي للوباء الخطير، الذي تعرفه البلاد.

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وأهاب الاتحاد في البلاغ ذاته بجميع المنعشين العقاريين في مدينة طنجة للاسراع بالتبرع في الحساب المفتوح لهذه الغاية، تعبيرا عن تكافلهم الاجتماعي لتجاوز الظرف الصعب، الحالي، الذي يمر منه الوطن.

وبلغت الموارد، التي تم ضخها في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، الذي تم إحداثه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، إلى حدود الساعة، حوالي 23,5 مليار درهم، حسب تعداد لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وستخصص مساهمات الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير، التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، بهدف التخفيف، من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس المستجد.