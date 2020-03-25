لا زالت جهة الدار البيضاء سطات، على رأس الجهات التي تضم أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعدما وصل العدد الإجمالي للمصابين وطنيا بالفيروس إلى 225 حالة.
وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إن أعداد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد حسب في جهة الدار البيضاء سطات بلغ 59 حالة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بتسجيل 45 حالة.
وفي ذات السياق، ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا قي جهك فاس مكناس إلى 50، وفي جهة مراكش آسفي إلى 32 حالة، كما وصل عدد المصابين في جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 15شخص، وفي جهة سوس ماسة 8 أشخاص، وفي جهة .
وحافظت الجهة الشرقية على سبع إصابات بفيروس كورونا، وجهة كلميم واد نون على إصابة واحدة، فيما ارتفعت الإصابات في جهة درعك تافيلالت إلى إصابتين.
كانت هذه تفاصيل خبر جهة الدار البيضاء سطات تُسجل أكبر عدد إصابات بكورونا.. تفاصيل التوزيع الجغرافي للفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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