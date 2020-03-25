كورونا تدخل مجلس جطو.. إصابة قاضية بالمجلس الأعلى للحسابات بالفيروس

علم “اليوم 24” أن قاضية بالمجلس الأعلى للحسابات، تأكدت إصابتها بفيروس “كورونا”، ما تسبّب في انتشار حالة من الهلع والخوف الكبيرين في صفوف قضاة ومسؤولي وموظفي المجلس، نظرا لاحتمال انتشار العدوى بينهم في الفترة التي سبقت اكتشاف إصابة القاضية.

وأوضحت المصادر نفسها أن السيدة المصابة تعاني أصلا من صعوبات صحية خاصة ما أثار مخاوف زملائها داخل المجلس بشأن سلامتها الصحية.

أما مخاوف قضاة وأطر المجلس المتعلقة بصحتهم، فتعود إلى احتمال إصابة القاضية بالعدوى خلال مشاركتها في لقاء عقد بمدينة مراكش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أي 8 مارس، وبالتالي خالطت الكثيرين داخل المجلس منذ ذلك التاريخ.