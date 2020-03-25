هل تتعافى إيطاليا؟.. تسجيل 683 وفاة في 24 ساعة وعدد المتعافين تجاوز 9 آلاف

أحصت إيطاليا 683 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا بهذا البلد منذ بدء تفشي الوباء، إلى 7.503 وفيات، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الأربعاء، هيئة الوقاية المدنية.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية ،خلال مؤتمر صحافي في روما، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 74 ألف و386 إصابة، مشيرة إلى أن 9 آلاف و362 شخصا من ضمن المصابين تماثلوا للشفاء.

وأوضحت أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 4 آلاف و474 حالة وفاة، تليها إيمليا رومانيا بـ1.077 وفاة وبيمونتي 449 حالة وفاة .

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وأضافت هيئة الوقاية المدنية أن من بين مجموع المصابين بالعدوى والذين لا يعانون من أي أعراض سجل 30 ألف و920 مصابا قيد الحجر المنزلي الطوعي، بينما يخضع 23 ألف و112 مصابا يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 3 آلاف و489 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

من جانبه، قال والتر ريكياردي ممثل ايطاليا في منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن “تباطوء انتشار العدوى يتعلق بشكل خاص بالشمال لأنه في الجنوب تواصل الأرقام الارتفاع”.

وأضاف الخبير، في تصريح صحفي، “يبدو أن الإجراءات تنجح لكن يجب الاستمرار في التحلي باليقظة والحرص على أنها ستواصل النجاح، بالتالي فان البقاء في المنازل هو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.