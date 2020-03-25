القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن مسؤولي آرسنال يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب وسط ريال مدريد.
ولم ينجح خاميس رودريغيز، في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للميرنغي، كما أن علاقته بالمدير الفني زين الدين زيدان ليست جيدة منذ الولاية الأولى للمدرب الفرنسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال يرى أن خاميس رودريغيز قادر على إضافة جودة هجومية للفريق اللندني في الموسم المقبل.
وأوضحت أن مسؤولي آرسنال يتوقعون تألق رودريغيز وتكيفه سريعًا تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، لأن الثنائي يتحدث اللغة الإسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.