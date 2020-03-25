إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المجلس الإقليمي القيصوم مساء اليوم، الأربعاء، عن وجود مصاب بفيروس كورونا المستجد في بلدة السيد مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب.

وجرى نقل المصاب على يد طاقم طبي إلى المستشفى لتلقي العلاج، ودعا المجلس الإقليمي القيصوم الأهالي إلى عدم الهلع والالتزام بالحجر الصحي لمن كان على مقربة أو تعامل مع المصاب.

وقال نائب رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، عقاب الدريجات، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "تواصلت معنا الجهات المختصة حول وجود مصاب بكورونا في بلدة السيد، وقد قمنا بتوجيه الأهالي بالإرشادات الطبية المطلوبة من كل من كان على تواصل مع المريض، كما أبرقنا رسالة إلى وزارة الصحة حول ضرورة تزويد البلدة بمرافق طبية ملائمة بشكل طارئ".

وأضاف "في الأيام الأخيرة قمنا في المجلس الإقليمي القيصوم بعدة حملات للأهالي، منها توزيع قرابة 800 طرد غذائي و1200 طرد صحي وغيرها".

Advertisements

ودعا الدريجات "الأهالي بضرورة الالتزام بالحجر الصحي واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة قبل تفاقم الأزمة، الحل الوحيد لنا جميعا العمل كجسد واحد من أجل الخروج من هذه الأزمة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة الثالثة التي يتم الكشف عنها في منطقة النقب، بعدما أعلن في الأيام الأخيرة عن إصابتين بكورونا في كسيفة، وعلى أثر ذلك خضع المئات من المواطنين في الحجر المنزلي بعد اختلاطهم بالمصابتين اللتين عملتا في عيادة محلية.

هذا، وترتفع وتيرة التوتر والقلق والشكوك إزاء حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية تجاهل وإهمال المجتمع العربي وعدم إقامتها محطات لإجراء فحوصات كورونا في البلدات العربية.