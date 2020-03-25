صحة ديالى: نتائج فحص ملاكات مستشفى بلدروز جميعها سالبة

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن نتائج فحص ملاكات مستشفى بلدروز. وقالت الدائرة في بيان لها ان "نتائج فحص ملاكات مستشفى بلدروز جميعها سالبة". واضافت انه "لا توجد اية اصابة بفايروس كورونا بين صفوف ملاكات المستشفى".

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