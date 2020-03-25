صحة كربلاء تعلن تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بكورونا وحالتي وفاة

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، عن تسجيل خمس حالات اصابة بفايروس كورونا وحالتي وفاة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفايروس كورونا"، مبينة ان "هؤلاء من ضمن المسافرين او الملامسين".
واضافت انه "تم ايضا تسجيل حالتي وفاة من المصابين بالفايروس"، مشيرة الى ان "هذين الشخصين كانا راقدين في مستشفى الحميات".
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