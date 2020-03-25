صحة كربلاء تعلن تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بكورونا وحالتي وفاة

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفايروس كورونا"، مبينة ان "هؤلاء من ضمن المسافرين او الملامسين".

واضافت انه "تم ايضا تسجيل حالتي وفاة من المصابين بالفايروس"، مشيرة الى ان "هذين الشخصين كانا راقدين في مستشفى الحميات".