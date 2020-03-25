عمليات بغداد تعلن عن احصائية لما قامت به منذ التاسع من اذار ولغاية اليوم

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن عن احصائية لما قامت به منذ التاسع من اذار ولغاية اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتزامن مع تأمين التظاهرات والقيام بواجبات اخرى في تعزيز الأمن والاستقرار بالعاصمة بغداد، تمكنت الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد وضمن إجراءاتها للوقاية من فايروس كورونا وللفترة من ٩ آذار الجاري ولغاية ٢٥ من الشهر ذاته، من غلق ١٣٠٣ كوفي شوب ١٢٦٠ مطعم و٧٣ مول و٢٣ متنزة رياضي و٦٣ منتزة و٢١٧ ملعب خماسي و٧٨ مجمع تسوق و٢٥ مسبح و٢٣٦ قاعة رياضية و١٣٢ قاعة مناسبات ونادي ثقافي و١٤٥ محل للمثلجات و٥١ ملعب".

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واضافت "كما تمكنت خلال الفترة من ١٧ آذار ولغاية ٢٥ من الشهر الجاري من القاء القبض على ١٩٧٠ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي وحجزت ٥٧٢ مركبة ودراجة (تكتك)"، مشيرا الى ان "الغرامات بلغت ١٨٧١٨ غرامة".

وجددت القيادة "دعوتها لمواطني العاصمة كافة للتعاون التام مع الأجهزة الأمنية"، معربة عن شكرها لـ"جميع من التزم باجراءات الحظر وجنب نفسه المسألة القانونية".