اخبار العالم

الطيران المدني تعلن عن تسيير رحلة الى مصر يوم غد الخميس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت سلطة الطيران المدني، الاربعاء، عن تسيير رحلة الى مصر يوم غد الخميس.

وقال مدير عام السلطة دريد يحيى جاسم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سلطة الطيران المدني العراقي تتابع المستجدات الحاصلة بما يخص إجلاء العراقيين العالقين في بعض دول العالم سيما في ( جمهورية مصر العربية ) فإنها على تواصل مستمر مع سلطة الطيران المصرية لغرض تسيير رحلة ثالثة على متن الخطوط الجوية العراقية لغرض إجلاءهم".

 

واضاف انه "بعد استحصال الموافقات الرسمية لتلك الرحلة والتي ستنطلق غدا الخميس من مطار بغداد الدولي في تمام الساعة العاشرة صباحاً وعودتها ستكون بنفس اليوم"، مشيرة الى ان "ذلك يأتي بموافقة خلية الأزمة العراقية للأمر الديواني 55 لسنة 2020".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني تعلن عن تسيير رحلة الى مصر يوم غد الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا