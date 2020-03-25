الطيران المدني تعلن عن تسيير رحلة الى مصر يوم غد الخميس

اعلنت سلطة الطيران المدني، الاربعاء، عن تسيير رحلة الى مصر يوم غد الخميس.

وقال مدير عام السلطة دريد يحيى جاسم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سلطة الطيران المدني العراقي تتابع المستجدات الحاصلة بما يخص إجلاء العراقيين العالقين في بعض دول العالم سيما في ( جمهورية مصر العربية ) فإنها على تواصل مستمر مع سلطة الطيران المصرية لغرض تسيير رحلة ثالثة على متن الخطوط الجوية العراقية لغرض إجلاءهم".

واضاف انه "بعد استحصال الموافقات الرسمية لتلك الرحلة والتي ستنطلق غدا الخميس من مطار بغداد الدولي في تمام الساعة العاشرة صباحاً وعودتها ستكون بنفس اليوم"، مشيرة الى ان "ذلك يأتي بموافقة خلية الأزمة العراقية للأمر الديواني 55 لسنة 2020".