بالجدول.. الإصابات والوفيات والشفاء من كورونا في دول الشرق الأوسط بينها العراق

تنشر الخليج 365، جدولاً يتضمن عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء من فايروس كورونا في دول الشرق الأوسط بينها العراق. وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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