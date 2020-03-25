كورونا يتفشى في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 7 وفيات و343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأضافت أن الأرقام الجديدة ترفع حالات الوفاة إلى 44 حالة و1872 إصابة بفيروس كورونا في تركيا. تركيا تضع 543 عائدا من الخارج بالحجر الصحي Advertisements 7 وفيات و343 إصابة جديدة بـ"كورونا" في تركيا وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية في إطار التدابير ذاتها، إغلاق محال الحلاقة ومصففي الشعر ومراكز التجميل مؤقتاً، كما أن هناك كثيرا من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وكذلك المراكز التجارية، قد أعلنت وقف نشاطها، وتسريح العمال.

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