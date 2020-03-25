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الإمارات تقر تجديد الإقامة للوافدين إلكترونيا دون فحص طبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

الإمارات تقر تجديد الإقامة للوافدين إلكترونيا دون فحص طبي

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن إعفاء العمالة المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم مع اصدار وتجديد تصاريح العمل والاقامات تلقائيا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمه المساعدة، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة المستجد "كوفيد- 19".

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وقالت وكالة "وام" إنه وبموجب الاجراء الاحترازي المشار اليه لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، والتي سيتم إغلاقها بشكل مؤقت، على ان يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة وبمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة .

 

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضرورة قيام اصحاب العمل بإبلاغ الجهات الصحية المختصة عن أي حالة عامل مشتبه باصابته بفيروس كورونا كما أهابت بكافة العمالة في الدولة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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