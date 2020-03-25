شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1331 بعد تسجيل 231 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن 231 وفاة جديدة في 24 ساعة ليصبح عدد الوفيات 1331.

Advertisements وقالت إن الإصابات الجديدة 2933 ليصبح عدد الإصابات 25233، بينهم 2827 في حالة حرجة. وانتشر الفيروس بصورة متسارعة في عدد من دول أوروبا في الأسابيع الأخيرة

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