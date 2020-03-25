مرشد إيران يحرج مخابرات بلده بحديثه عن الجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بعد أن أثارت تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قبل أيام، جدلا واسعا في الشارع الإيراني، لاسيما بشأن ما قاله عن "تعاون الأعداء من الجن والإنس ضد بلاده"، راجت شائعات كثيرة في بالبلاد حول استحداث قسم لمكافحة الجن، ما أحرج وزارة الاستخبارات، على ما يبدو، ودفعها إلى نفي صحة هذا الخبر.



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وكالة "إيسنا" للطلبة الإيرانيين شبه الرسمية، نقلت الأربعاء، عن مصدر بالوزارة قوله إن "الخبر المتداول حول تأسيس قسم بوزارة الاستخبارات من أجل مكافحة أنشطة الجن مفبرك وغير واقعي، وأن وزير الاستخبارات لم يجر أية مقابلة بهذا الخصوص".

وانتشرت هذه الأنباء منذ أن أطلق المرشد الإيراني تصريحات مثيرة للجدل في خطبة مسجلة في 22 مارس/آذار، متهما بعض الجن بالتعاون مع أعداء إيران من البشر.

وكان خامنئي قد اتهم الولايات المتحدة بإنتاج فيروس كورونا بشكل يتناسب مع جينات الإيرانيين، بحسب تعبيره، رافضا العرض الأميركي لمساعدة بلاده في مكافحة المرض