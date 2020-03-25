أول رسالة من الرئيس السيسي بعد ساعات من تطبيق حظر التجوال: "أتطلع إلى إلتزام الجميع"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في رسالته للشعب المصري بعد ساعات من تطبيق حظر التجوال،:" إنه في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الاجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، اتطلع إلى إلتزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين".

وأكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية فيس بوك:" أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر ".

وأقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم.