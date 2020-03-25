تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

فادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 231 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331، وأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة تجاوز الـ25233 في ​فرنسا​.

وكان رئيس اتحاد المستشفيات في فرنسا فريدريك فاليتو، قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن "حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير من تلك التي أعلنتها السلطات الحكومية، وأن الحصيلة اليومية الرسمية التي يتم الإعلان عنها تضم فقط الذين يموتون في المستشفيات، ولا تشمل أولئك الذين يموتون في منازلهم أو دور كبار المسنين".