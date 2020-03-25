مديريتا السويداء وصلخد في الحزب القومي تقيمان حملة تعقيم

قام عناصر ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ في منفذية ​السويداء​ بحملات تعقيم وتقديم المساعدة للمواطنين في مواجهة ​فيروس كورونا​، كما وساهموا مع الجهات المحلية في حملات التعقيم، تحت إشراف نظارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك ضمن حملة "معاً ضد الوباء".

وقامت مديرية السويداء في الحزب السوري القومي الاجتماعي بالتعاون مع مجلس مدينة السويداء والجهات المحلية بحملة لمكافحة فايروس كورونا، وذلك من خلال تعقيم السيارات العابرة على طريق الكوم.

وتقوم مديرية صلخد في السويداء في الحزب السوري القومي الاجتماعي بمؤازرة الجهات المحلية لمكافحة فيروس كورونا. وقد نفذت المديرية مع الجهات المحلية حملة تعقيم شملت مدرستي حسين الدعبل وتشرين ومقر جمعية الوفاء الخيرية ومداخل المحال التجارية ومكتب مديرية القومي في صلخد.