الصحة السورية: تسجيل حالة رابعة جديدة لشخص مصاب بفيروس كورونا

اعلنت ​وزارة الصحة السورية​، عن تسجيل حالة رابعة جديدة لشخص مصاب ب​فيروس كورونا​، موضحة ان الشخص المصاب كان قد وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة وتبين اليوم أنه يحمل الفيروس. واكدت ارتفاع إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بسورية إلى 5 إصابات.

وكانت السلطات في ​سوريا​ قد فرضت ​حظر التجول​ من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحا وذلك لمحاولة منع نشر فيروس كورونا في البلاد.