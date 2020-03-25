الصحة السورية: تسجيل حالة رابعة جديدة لشخص مصاب بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل حالة رابعة جديدة لشخص مصاب بفيروس كورونا، موضحة ان الشخص المصاب كان قد وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة وتبين اليوم أنه يحمل الفيروس. واكدت ارتفاع إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بسورية إلى 5 إصابات.
وكانت السلطات في سوريا قد فرضت حظر التجول من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحا وذلك لمحاولة منع نشر فيروس كورونا في البلاد.
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