السلطات الروسية: تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في روسيا

ركز العمليات الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​موسكو​، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في ​روسيا​، وأفاد في بيان، عن أن "المريضين توفيا في العاصمة الروسية وكانا الأول منهما في 88 عاما والثاني من 73 عاما من عمرهما".

وأشار البيان إلى "تسجيل إصابتهما بعدوى فيروس كورونا المستجد حيث "تم تأكيد أنهما عانيا من الالتهاب الرئوي، كما رصدت إصابتهما بأمراض مزمنة".

وحتى مساء اليوم الأربعاء سجلت في أراضي روسيا 658 إصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل عام، بينها 480 في موسكو، فيما تم رصد 30 حالة شفاء.