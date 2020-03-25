الصحة الجزائرية: تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بالكورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، عن "تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 21 والإصابات إلى 302، أغلبها سجلت في مدينة البليدة"، موضحة أن "حالتي الوفاة لسيدتين (42 و58 سنة)، فيما تماثل 24 شخصاً للشفاء".
هذا وأجبر انتشار فيروس الكورونا دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس، وذلك للحد من انتشار الفيروس.
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