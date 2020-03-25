الحكومة الفلسطينية: تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت ​الحكومة الفلسطينية​، عن "تسجيل أول حالة وفاة جراء ​فيروس كورونا​ المستجد في الأراضي الفلسطينية". يذكر ان ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل حول العالم بلغ 19 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في العالم أكثر من 428 ألف حالة، في حين يقترب عدد المتعافين من 110 آلاف شخص.

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