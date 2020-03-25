بدء تنفيذ حظر التجول في سوريا من 6 مساءا ل6 صباحا بسبب كورونا

بدأ في ​سوريا​ تنفيذ قرار ​حظر التجول​ من ​الساعة​ السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي ل​فيروس كورونا​، واعلنت ​وزارة الداخلية​ ان القوة الامنية تعمل على تامين تنفيذ القرار.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات الصحية السورية عن تسجيل 3 حالات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، موضحةً أن الحالات الثلاث كانت موضوعة في الحجر الصحي ولم تختلط مع أحد.