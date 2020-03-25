بدأ في سوريا تنفيذ قرار حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، واعلنت وزارة الداخلية ان القوة الامنية تعمل على تامين تنفيذ القرار.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات الصحية السورية عن تسجيل 3 حالات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، موضحةً أن الحالات الثلاث كانت موضوعة في الحجر الصحي ولم تختلط مع أحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تنفيذ حظر التجول في سوريا من 6 مساءا ل6 صباحا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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