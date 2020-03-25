الصحة العالمية: نرى مؤشرات إيجابية على الأرض بمكافحة كورونا بإيطاليا

أفاد المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهتنوم غيلريسوس، برصد "مؤشرات إيجابية" على الأرض في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد في ​إيطاليا​. إضغط للمزيد

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