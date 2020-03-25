الهلال الأخضر يعقم منطقة وادي الزينة بسبب كورونا

قام ​الهلال الأخضر​ بنشاط رش وتعقيم منطقة ​وادي الزينة​ بعد طلب أهالي المنطقة لمواجهة فايروس ​كورونا​، بعد أن خرج من إطار العمل في ​المخيمات الفلسطينية​ في ​لبنان​ الى التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات.

واعتبرت جمعية الهلال الأخضر، ان "رش وتعقيم منطقة وادي الزينة، جزء من برنامج موّسع وضعته الهيئة الإدارية في الجمعية للعمل على خدمة أهلنا ​الفلسطينيين​ في جميع التجمعات في لبنان".

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