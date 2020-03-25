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الهلال الأخضر يعقم منطقة وادي الزينة بسبب كورونا

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قام ​الهلال الأخضر​ بنشاط رش وتعقيم منطقة ​وادي الزينة​ بعد طلب أهالي المنطقة لمواجهة فايروس ​​، بعد أن خرج من إطار العمل في ​المخيمات الفلسطينية​ في ​لبنان​ الى التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات.

واعتبرت جمعية الهلال الأخضر، ان "رش وتعقيم منطقة وادي الزينة، جزء من برنامج موّسع وضعته الهيئة الإدارية في الجمعية للعمل على خدمة أهلنا ​الفلسطينيين​ في جميع التجمعات في لبنان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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