الهلال الأخضر يعقم منطقة وادي الزينة بسبب كورونا

قام الهلال الأخضر بنشاط رش وتعقيم منطقة وادي الزينة بعد طلب أهالي المنطقة لمواجهة فايروس كورونا، بعد أن خرج من إطار العمل في المخيمات الفلسطينية في لبنان الى التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات.
واعتبرت جمعية الهلال الأخضر، ان "رش وتعقيم منطقة وادي الزينة، جزء من برنامج موّسع وضعته الهيئة الإدارية في الجمعية للعمل على خدمة أهلنا الفلسطينيين في جميع التجمعات في لبنان".
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