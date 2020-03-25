أكدت لجنة الصحة في خلية الأزمة التابعة لبلدية برجا، "وجود أعراض سريرية لدى أقارب المصابة بفيروس كورونا منذ يومين، مشيرة إلى "إخضاع 4 أشخاص لفحوصات أظهرت إصابة 3 منهم بالفيروس هم والدة المصابة وعمها وجدتها، على أن يخضع 7 أشخاص آخرين لفحوصات مماثلة مساء اليوم".
ولفتت البلدية الى انه "تم وضع الأشخاص المخالطين للمصابين قيد الحجر الصحي الذاتي في منازلهم، على أن تقوم لجنة الصحة بمتابعة نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت، وتقوم اللجنة اللوجيستية في خلية الأزمة بمراقبة صحة الحجر الصحي المفروض".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: 3 إصابات إضافية مؤكدة وفحوصات لآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.