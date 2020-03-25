بلدية برجا: 3 إصابات إضافية مؤكدة وفحوصات لآخرين

أكدت ​لجنة الصحة​ في خلية ​الأزمة​ التابعة ل​بلدية برجا​، "وجود أعراض سريرية لدى أقارب المصابة ب​فيروس كورونا​ منذ يومين، مشيرة إلى "إخضاع 4 أشخاص لفحوصات أظهرت إصابة 3 منهم بالفيروس هم والدة المصابة وعمها وجدتها، على أن يخضع 7 أشخاص آخرين لفحوصات مماثلة مساء اليوم".

ولفتت ​البلدية​ الى انه "تم وضع الأشخاص المخالطين للمصابين قيد الحجر الصحي الذاتي في منازلهم، على أن تقوم لجنة الصحة بمتابعة نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت، وتقوم اللجنة اللوجيستية في خلية الأزمة بمراقبة صحة الحجر الصحي المفروض".