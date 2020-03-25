علمت "الخليج 365" أن الموظفين في تلفزيون لبنان يشكون من غياب إجراءات الوقاية من فايروس "كورونا"، فلا المبنى يخضع للتعقيم، سوى مرة واحدة مع بداية الأزمة، ولا أدوات الوقاية موجودة بين الموظفين، كالكمامات والقفازات ومواد التعقيم، ويعتمد كل موظف على ما يمكنه إحضاره شخصيا، وبالتالي فإن عملهم اليومي داخل المبنى وخارجه بات يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم.
مع العلم أن السبب بحسب المعنيين هو عدم توافر الأموال. إن هذا الواقع يجب أن يصل الى وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ومجلس الوزراء لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية كل موظفي التلفزيون.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غياب إجراءات ووسائل الوقاية في مبنى تلفزيون لبنان يثير خوف الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.