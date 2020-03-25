النشرة: غياب إجراءات ووسائل الوقاية في مبنى تلفزيون لبنان يثير خوف الموظفين

علمت "​الخليج 365​" أن الموظفين في ​تلفزيون لبنان​ يشكون من غياب إجراءات ​الوقاية​ من فايروس "​كورونا​"، فلا المبنى يخضع للتعقيم، سوى مرة واحدة مع بداية ​الأزمة​، ولا أدوات الوقاية موجودة بين الموظفين، كالكمامات والقفازات ومواد التعقيم، ويعتمد كل موظف على ما يمكنه إحضاره شخصيا، وبالتالي فإن عملهم اليومي داخل المبنى وخارجه بات يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم.

مع العلم أن السبب بحسب المعنيين هو عدم توافر الأموال. إن هذا الواقع يجب أن يصل الى ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، و​مجلس الوزراء​ لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية كل موظفي التلفزيون.