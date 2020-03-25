مستشفى بيروت الحكومي: وفاة مصاب بالكورونا وشفاء 4 و3 حالات حرجة

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ المستجد، عن "وصول مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 69 حالة، من ضمنها 9 حالات نقلت من ​مستشفيات​ أخرى"، مشيراً الى "امتثال 4 ​اصابات​ بفيروس الكورونا للشفاء، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة"، مشيرا إلى بلوغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية إلى 20 حالة شفاء".

ولفت المستشفى الى "وفاة مصاب بفيروس الكورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا، موضحة ان "وضع المصابين بالفيروس مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".