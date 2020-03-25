الكتائب: إصابة عنصران من حرس سامي الجميل بكورونا

أصدر جهاز الاعلام في ​حزب الكتائب​ اللبنانية بيان أكد فيه إصابة عنصران من حرس رئيس حزب الكتائب ​سامي الجميل​، وهما من عديد ​قوى الأمن الداخلي​ ب​فيروس كورونا​.

وأشار البيان إلى "ان احدهما انتقلت اليه العدوى من شقيقته الممرضة في ​مستشفى المعونات​ في جبيل، وقد نقلها بدوره الى زميله وهما يخضعان الان للحجر الصحي في مستشفى بيروت الحكومي. وعلى الأثر اتخذت كل الاجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى بين فريق الحماية، حيث اخضع الجميع للفحوص وجاءت النتيجة سلبية".

وأكد أن "الجميل بصحة جيدة مع افراد عائلته، ويلازم منزله حيث يتابع عمله بما يتماشى مع مقتضيات الظرف الراهن".