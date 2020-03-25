النشرة:تجهيز لإضاءة مزار سيدة لبنان بالعلم اللبناني عند التاسعة والنصف

علمت "النشرة" أنه تم تجهيز مزار سيدة ​لبنان​ في ​حريصا​ بإضاءة خاصة الليلة لتبدو سيّدة لبنان عند الساعة التاسعة والنصف من مساء هذا اليوم، كأنها ترتدي لباسا على شكل ​العلم اللبناني​، وذلك تضامنا مع اللبنانيين في حربهم على فايروس "الكورونا".

ويقع ​مزار سيدة لبنان​ في بقعة جغرافية تتميز بمناظر خلابة وعمره يزيد عن مئة عام، هو من أجمل مواقع لبنان الدينية والسياحية. فالمزار يحتل مكانًا في احراج صنوبر، يطل على خليج ​جونيه​. وقد ادرجته ​وزارة السياحة​ معلمًا مهمًا من معالم السياحة اللبنانية، وهو يشجع السياح العرب والاجانب على زيارته.