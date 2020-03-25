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مديريات الحزب القومي تعقّم بلدات في قضاء عكار واتصالات تقدير

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تواصل الوحدات الحزبية في منفذية عكار في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ القيام بحملات التعقيم في القرى والبلدات والأحياء الشعبية والمرافق العامة، لمواجهة ​فيروس ​. وجدّدت نظارة العمل والشؤون الاجتماعيّة في منفذية عكار دعوتها المواطنين إلى التزام منازلهم والتقيّد بتوجيهات ​وزارة الصحة​ حفاظاً على سلامة الجميع.

نفذت مديرية القرقف التابعة لمنفذية عكار حملة تعقيم للبلدة بكل أحيائها، القرقف، بينو، الشطاحة، العيون، ​وادي خالد​، المقيبلة، خرب الحياة، ​البقيعة​، ​حنيدر​، الحصنيّة ورحبة، كما أعلنوا حالة الإستنفار في تلك القرى والبلدات.

وتلقى منفذ عام عكار في الحزب السوري القومي الاجتماعي ساسين يوسف اتصالات من ​مطران​ عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس ​باسيليوس منصور​، ورئيس ​اتحاد بلديات الجومة​ ​فادي بربر​ ورئيس ​بلدية بينو​ ـ قبولا فايز الشاعر، حيث أعربوا عن تقديرهم لدور ​الحزب القومي​ ومبادرته بحملات التعقيم تعبيراً عن وقوفه إلى جانب أهالي المنطقة في مواجهة وباء "كورونا" .

وأكد يوسف أن القوميين في عكار، كما في كل منطقة، إنما يقومون بواجبهم، وهم يخوضون معركة مواجهة وباء كورونا بارادة مصممة، كما انتصرنا في معاركنا ضد أخطر الأوبئة المتمثلة بالعدو الصهيوني والارهاب بكل صنوفه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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