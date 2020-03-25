حسن مراد: التلهي بالتعيينات بهذا الوقت الدقيق خطوة خطيرة فاحذروها

أعتبر الوزير السابق ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في ظل ارتفاع معدل إصابات أهلنا بوباء ​الكورونا​ يوميا، وعجز ​العالم​ عن الحد من انتشاره أو وقف تفشيه، وبالرغم من أن خطة ​الحكومة​ في مواجهة الكورونا تستحق التقدير، إلا أن التلهي ب​التعيينات​ والدخول في لعبة ​المحاصصة​ بهذا الوقت الدقيق، إذا صح ما يشاع حولها، ستكون خطوة سيئة وخطيرة فاحذروها".

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