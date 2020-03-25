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مصلحة الصحة بمحافظة جبل لبنان تكشف على مصانع لمراقبة تطبيق شروط الصحة العامة

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كلف رئيس مصلحة الصحة في ​محافظة جبل لبنان​ ميشال كفوري، المراقب بيار كساب، بـ"الكشف على بعض ​المصانع​ في ​قضاء جبيل​ والتي تتعاطى تصنيع المواد الغذائية والمعدات والكابلات لزوم ​وزارة الطاقة​ والموارد الكهربائية، وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها محافظ جبل لبنان القاضي محمود مكاوي لمراقبة تطبيق شروط ​الصحة العامة​ في المؤسسات والمعامل و​المستشفيات​ ضمن خطة التعبئة العامة، وبطلب من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري بعد مراجعة المحافظ".

واطلع كساب على "واقع الحال وسير العمل، وتأكد من الالتزام بإرشادات ​الوقاية​ التي يجب اعتمادها خلال العمل، وأعطى التوجيهات اللازمة في هذا الخصوص، وسيعد تقريرا بواقع الحال لتقديمه الى المحافظ بأسرع وقت".

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