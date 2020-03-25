مصلحة الصحة بمحافظة جبل لبنان تكشف على مصانع لمراقبة تطبيق شروط الصحة العامة

كلف رئيس مصلحة الصحة في محافظة جبل لبنان ميشال كفوري، المراقب بيار كساب، بـ"الكشف على بعض المصانع في قضاء جبيل والتي تتعاطى تصنيع المواد الغذائية والمعدات والكابلات لزوم وزارة الطاقة والموارد الكهربائية، وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها محافظ جبل لبنان القاضي محمود مكاوي لمراقبة تطبيق شروط الصحة العامة في المؤسسات والمعامل والمستشفيات ضمن خطة التعبئة العامة، وبطلب من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري بعد مراجعة المحافظ".
واطلع كساب على "واقع الحال وسير العمل، وتأكد من الالتزام بإرشادات الوقاية التي يجب اعتمادها خلال العمل، وأعطى التوجيهات اللازمة في هذا الخصوص، وسيعد تقريرا بواقع الحال لتقديمه الى المحافظ بأسرع وقت".
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