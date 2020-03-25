منسق لقاء الأحزاب بطرابلس: نضع كل طاقات الأحزاب في طرابلس بتصرف المجلس البلدي

ثمن منسق لقاء "الأحزاب والقوى الوطنية" في طرابلس عبدالله خالد، خطوة المجلس البلدي في المدينة برئاسة الدكتور رياض يمق، "بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية، إسهاما منه في تخفيف أعباء الأزمة الإقتصادية على الأهالي".
وأشار إلى أن "تخصيص هذا المبلغ يعكس أهمية التكافل والتضامن الإجتماعي في تخفيف تداعيات الأزمة الإقتصادية، والتي ترافقت مع انتشار وباء كورونا"، مؤكدا "وضع كل طاقات الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، بتصرف المجلس البلدي، وأن تشكل تلك المبادرة خطوة تحث أغنياء المدينة على القيام بمبادرات مماثلة".
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