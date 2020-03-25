منسق لقاء الأحزاب بطرابلس: نضع كل طاقات الأحزاب في طرابلس بتصرف المجلس البلدي

ثمن منسق لقاء "الأحزاب و​القوى الوطنية​" في ​طرابلس​ عبدالله خالد، خطوة المجلس البلدي في المدينة برئاسة الدكتور ​رياض يمق​، "بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية، إسهاما منه في تخفيف أعباء ​الأزمة​ الإقتصادية على الأهالي".

وأشار إلى أن "تخصيص هذا المبلغ يعكس أهمية التكافل والتضامن الإجتماعي في تخفيف تداعيات الأزمة الإقتصادية، والتي ترافقت مع انتشار وباء ​كورونا​"، مؤكدا "وضع كل طاقات الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، بتصرف المجلس البلدي، وأن تشكل تلك المبادرة خطوة تحث أغنياء المدينة على القيام بمبادرات مماثلة".