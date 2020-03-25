الشيخ العيلاني يتابع تدابير مواجهة كورونا في صيدا

تابع إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني التدابير المتصلة بمواجهة فيروس كورونا والمتخذة من قبل بلدية صيدا وأجرى إتصالا هاتفيا بعضو المجلس البلدي كامل كزبر واطّلع منه على الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا وعملية توزيع 2000 حصة من المساعدات على العائلات في منطقة تعمير عين الحلوة وأن عملية التوزيع ستشمل ايضا حصص غذائية في المرحلة الثانية
واثنى الشيخ العيلاني على الجهود التي تبذل مؤكدا على "أهمية الإسراع في توزيع المساعدات على مستحقيها نظرا للأوضاع الراهنة".
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