الشيخ العيلاني يتابع تدابير مواجهة كورونا في صيدا

تابع إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ التدابير المتصلة بمواجهة ​فيروس كورونا​ والمتخذة من قبل ​بلدية صيدا​ وأجرى إتصالا هاتفيا بعضو المجلس البلدي كامل كزبر واطّلع منه على الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا وعملية توزيع 2000 حصة من المساعدات على العائلات في منطقة تعمير ​عين الحلوة​ وأن عملية التوزيع ستشمل ايضا حصص غذائية في المرحلة الثانية

واثنى الشيخ العيلاني على الجهود التي تبذل مؤكدا على "أهمية الإسراع في توزيع المساعدات على مستحقيها نظرا للأوضاع الراهنة".