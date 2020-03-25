فتوحي: نستغرب تجاهل المنظمات الأممية لخطورة تفشي الوباء في مخيمات النازحين

اعتبر رئيس "الحزب اللبناني الواعد" ​فارس فتوحي​، في بيان، "أنه في وقت يبدو العالم عاجزا عن مواجهة فيروس كورونا، نجد أن النازحين، لا سيما في لبنان، متروكون لمواجهة القدر، ومن المستغرب تجاهل المنظمات الأممية، خطورة تفشي الوباء في المخيمات"، سائلاً الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وكل من رفض او عرقل عودة النازحين الموجودين في لبنان "أين أنتم اليوم من الخطر الذي يتهدد هؤلاء، ماذا عن الحجر الصحي، وكيف يطبق في مجتمعات مكتظة، هل إجراءات النظافة متوفرة، من يهتم بهم من يوفر لهم الرعاية الصحية، وماذا عن تأمين الطعام لهؤلاء؟".

وشدد فتوحي على أن "الخطوة الأولى بعد انتهاء أزمة كورونا - التي نأمل ان تكون سريعة - يجب أن تكون إنجاز عودة النازحين"، مذكراً بأن "الحزب اللبناني الواعد" كان قد أعد خطة متكاملة لتنفيذ العودة، وهو سيرفعها الى الحكومة، كما انه على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لتطبيقها، خاصة وان هذه الخطة تم تطبيقها في قضاء كسروان".